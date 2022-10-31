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11:44, 31 октября 2022Экономика

Беглого российского банкира признали банкротом в Великобритании

Экс-совладелец Внешпромбанка Беджамов признан банкротом в Великобритании

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Беглый российский банкир Георгий Беджамов, бывший совладелец Внешпромбанка (ВПБ), был признан банкротом в Великобритании, решение принял Высокий суд Лондона 27 октября, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение представителя Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Первично банкротом Беджамова признали в 2021 году, но спор рассматривался повторно после апелляции экс-совладельца ВПБ. В России банкротство было признано в 2018 году. В АСВ теперь надеются, что британское решение позволит «ускорить процедуру возврата средств в конкурсную массу для дальнейшей передачи» пострадавшим.

К началу осени в конкурсной массе ВПБ было сформировано около 10 процентов текущего долга перед кредиторами, составляющего 233,3 миллиарда рублей. Банк банкротом признали в 2016 году, дыра в капитале составила 210 миллиардов. Беджамов успел уехать из России еще до официального признания проблем в кредитном учреждении и отзыва лицензии, а его сестра Лариса Маркус, экс-президент ВПБ, в 2017 году получила срок за хищение.

В прошлом году АСВ оценивало обнаруженные активы Беджамова и Маркус в 100 миллионов долларов, в нескольких юрисдикциях они уже арестованы. В 2019 году активы на сумму до 1,34 миллиарда фунтов стерлингов арестовал суд в Великобритании. Новое решение, как полагают юристы, поможет запустить процедуры взыскания уже обнаруженных активов.

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Платон Щукин
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