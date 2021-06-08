Имущество беглого российского банкира оценили

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) оценило имущество беглого российского банкира, бывшего совладельца лишенного лицензии Внешпромбанка Георгия Беджамова и его сестры Ларисы Маркус, возглавлявшей кредитную организацию. Об этом пишет РБК со ссылкой на первого замглавы АСВ Андрея Мельникова.

«В целом все, что мы на сегодня нашли из активов по кейсу Ларисы Маркус и Георгия Беджамова, можно оценить в 100 миллионов долларов», — рассказал Мельников.

По его словам, поиском и взысканием активов бывших банкиров по поручительству АСВ занимается инвестиционная компания А1, специализирующаяся на приобретении прав требования долга. Она же вместе с АСВ судится с Беджамовым и Маркус в Высоком суде Лондона.

В России Беджамов, проживающий в Великобритании, заочно арестован по делу о мошенничестве. Он обвиняется в выводе из Внешпромбанка 113 миллиардов рублей через выдачу заведомо невозвратных кредитов фиктивным компаниям, аффилированным с владельцами и менеджментом банка.

По данным АСВ, Внешпромбанк, лишенный лицензии в 2016 году, выплатил кредиторам 17,3 миллиарда рублей из общей суммы требований в 234,9 миллиарда. При этом агентство уже договорилось с Маркус о добровольной передаче государству принадлежащих ей активов в США и Европе.