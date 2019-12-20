Беглого российского банкира начали искать с помощью билбордов

В лондонском районе Найтсбридж, где предположительно живет беглый российский банкир, бывший совладелец «Внешпромбанка» Георгий Беджамов, появился грузовик с билбордом о его поисках. Об этом пишет Metro.

Рекламу заказала компания «А1», входящая в «Альфа-Групп». С билборда жителям района предлагается вознаграждение за информацию о деньгах и других активах Беджамова.

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Летом «А1» уже предлагала фиксированную сумму или процент от стоимости активов тем, кто поможет их отыскать. Тогда объявления появлялись на экранах аэропортов Шереметьево и Внуково, через которые проходит основной пассажиропоток в Великобританию.

Банк России отозвал лицензию у «Внешпромбанка» в 2016 году. Беджамов успел уехать из России, а его сестра Лариса Маркус была приговорена к девяти годам за растрату 113 миллиардов рублей и сейчас отбывает срок в колонии.

Как полагает следствие, Беджамов и Маркус в составе преступной группы похищали средства банка через выдачу заведомо невозвратных кредитов аффилированным компаниям по подложным документам.

Высокий суд Лондона в апреле арестовал активы Беджамова на 1,75 миллиарда долларов, но после выяснилось, что на части его имущества есть обременение долгами перед офшором. В настоящее время «А1» и «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) пытаются доказать в суде, что это обременение — фиктивно, и беглый банкир использует его для сохранности средств.

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