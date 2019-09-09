Дети беглого российского банкира оказались под угрозой выселения в Монако

Высокий суд Лондона разрешил бывшему владельцу Внешпромбанка Георгию Беджамову, чьи активы арестованы по иску Агентства по страхованию вкладов (АСВ), выплатить 275 тысяч долларов (около 18 миллионов рублей) за аренду квартиры в Монако, в которой проживает его гражданская жена с детьми. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК на промежуточное решение суда.

В рамках тяжбы с АСВ, который является конкурсным управляющим Внешпромбанка в ходе процедуры банкротства, траты Беджамова на личные нужды и аренду жилья ограничены 100 тысячами долларов в месяц. Кроме того, банкир не может совершать единовременные выплаты на суммы свыше 61,5 тысячи долларов. Беджамов просил у суда повысить лимиты, однако ему было отказано.

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В начале сентября его гражданская жена Алина Зотова с детьми оказались под угрозой выселения из апартаментов в Монако из-за просрочки арендной платы. Женщина и дети, которые начали жить в квартире на авеню Принцесс Грейс в 2016 году, то есть до наложения ареста на активы банкира, должны были внести плату за аренду до 6 сентября под угрозой выселения и расторжения договора.

Суд пошел на встречу Беджамову и 5 сентября позволил погасить долг. Между тем в промежуточном решении суда отмечается, что выплата за квартиру в Монако является единовременной. По словам адвоката банкира, Золотова теперь ищет жилье поскромнее.

Банк России отозвал лицензию у Внешпромбанка в 2016 году. Проверка обнаружила в нем дыру в 210 миллиардов рублей. После этого банк был объявлен банкротом. Президента Внешпромбанка Ларису Маркус, которая является сестрой Беджамова, приговорили к девяти годам по делу о хищениях. Самого Беджамова в России заочно арестовали по подозрению в крупном мошенничестве.

По версии следствия, Беджамов и Маркус организовали преступную группу и похищали средства банка, выдавая заведомо невозвратные кредиты аффилированным компаниям по подложным документам. Кроме того, правоохранители считают, что те выдавали кредиты на клиентов без их ведома и списывали деньги со счетов вкладчиков.

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