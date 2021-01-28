Дом беглого российского банкира в Лондоне арестовали

Тверской районный суд Москвы арестовал лондонский дом беглого российского банкира, бывшего совладельца «Внешпромбанка» Георгия Беджамова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на постановление суда и источник, знакомый с ходом дела.

Под арест попадают объекты недвижимости, расположенные на 17 Belgrave Square и 17 Belgrave Mews West в Лондоне.

Также суд запретил Беджамову распоряжаться недвижимостью, продавать, дарить, сдавать в аренду или производить другие сделки с этими объектами, стоимость которых оценивается в 35 миллионов фунтов стерлингов. Если арест подтвердит британский суд, это усложнит возможную продажу дома.

Как сказал изданию источник, близкий к кредиторам банка, «Внешпромбанк» планирует обратиться в Высокий суд Лондона с просьбой признать решение российского суда. «Это позволит исключить возможность продажи объекта. Приказ о заморозке, наложенный Высоким судом, запрещает Георгию Беджамову отчуждать свои активы, но ответчик (если у него отсутствуют иные источники финансирования своих затрат) имеет право просить суд разрешить продажу недвижимости, чтобы финансировать судебные разбирательства и жить в лимитах трат на личные нужды», — пояснил собеседник.

Банк России отозвал лицензию у Внешпромбанка в 2016 году. Проверка обнаружила в нем дыру в 210 миллиардов рублей. После этого банк был объявлен банкротом. Президента Внешпромбанка Ларису Маркус, которая является сестрой Беджамова, приговорили к девяти годам по делу о хищениях. Самого Беджамова в России заочно арестовали по подозрению в крупном мошенничестве.

По версии следствия, Беджамов и Маркус организовали преступную группу и похищали средства банка, выдавая заведомо невозвратные кредиты аффилированным компаниям по подложным документам. Кроме того, правоохранители считают, что те выдавали кредиты на клиентов без их ведома и списывали деньги со счетов вкладчиков.