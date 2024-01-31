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14:43, 31 января 2024Силовые структуры

Бывшему президенту российского банка дали 13 лет за хищение миллиардов рублей

В Москве суд дал 13 лет экс-главе Внешпромбанка Маркус за хищение 156 млрд руб.

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Хамовнический суд Москвы приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего президента Внешпромбанка Ларису Маркус за хищение 156 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

С осужденной будет взыскано 130 миллиардов рублей по иску кредитной организации.

По данным следствия, Маркус вместе с братом Георгием Беджамовым — собственником банка — в 2009 году создали преступную группу для хищения средств путем выдачи невозвратных кредитов.

12 мая 2017 года Хамовнический районный суд признал Маркус и ее заместителя Екатерину Глушакову виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 («Мошенничество») и частью 4 статьи 160 («Присвоение чужого имущества») УК РФ. Ущерб от их действий оценили более чем в 113 миллиардов рублей. Маркус была осуждена на девять лет, Глушакова получила четыре года колонии общего режима.

Беджамов скрывается в Великобритании. Его судят в России заочно.

Внешпромбанк обанкротился в 2016 году с долгами в 215 миллиардов рублей.

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      Любовь Ширижик
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