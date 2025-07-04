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12:20, 4 июля 2025Среда обитания

Раскрыта опасность кондиционера в офисах

Врач Горбачева: Из-за кондиционера в офисе развивается синдром сухого глаза
Мария Черкасова

Фото: Lazy_Bear / Shutterstock / Fotodom  

Синдром сухого глаза, когда человек ощущает сухость и резь, может появиться в летнее время из-за установленного в офисе кондиционера. Об этом «Газете.Ru» рассказала специалист офтальмологического центра «Зрение» Кристина Горбачева.

Врач объяснила, что холодный сухой воздух из кондиционера может создавать перед лицом зону с пониженной влажностью, особенно если поток направлен в лицо. Из-за этого нарушается стабильность слезной пленки, а с поверхности глаза испаряется влага. Глаза сохнут, появляется дискомфорт. При пересушивании слезной пленки человек может ощутить, будто в его глазах есть инородное тело. Особенно сильно человек ощущает действие сухого воздуха за компьютером, когда он моргает реже.

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Отдельно уязвимы перед прямым действием кондиционера люди, носящие контактные линзы, а также те, кто уже сталкивался с синдромом сухого глаза или имеют гормональные нарушения.

Врач назвала способы минимизировать вредное действие кондиционера. Необходимо повернуть жалюзи прибора в потолок или в сторону, чтобы поток не бил в лицо. Также она посоветовала установить на рабочем месте увлажнитель. Находясь в офисе, следует делать перерыв не менее 20 секунд каждые 20 минут, чтобы смотреть на расстояние не менее 6 метров (разминка по правилу 20-20-20).

Ранее россияне назвали выгорание и недостаток энергии главным фактором, мешающим нормально работать. Также от выполнения задач отвлекают недостаток мотивации и отсутствие ясных целей.

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