Россияне назвали главный отвлекающий фактор на работе

Более половины россиян считают выгорание главной помехой на работе

Более половины россиян считают, что выгорание является главной помехой на работе. Основные факторы, подрывающие продуктивность, жители страны назвали в совместном опросе сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», материал есть у «Ленты.ру».

В исследовании приняли участие более 3,5 тысячи пользователей. Только 14 процентов из них заявили, что их ничего не отвлекает от работы. В то же время 53 процента респондентов не могут быть продуктивными из-за выгорания и недостатка энергии, еще 44 процента винят во всем недостаток мотивации, а 35 процентов — отсутствие ясных целей и задач.

20 процентов не могут сосредоточиться на работе из-за шума, по 18 процентов — из-за семейных проблем и жары, 16 процентов мешает отсутствие необходимой техники. 14 процентов опрошенных отвлекает слишком большое количество встреч и переписок, а 11 процентов — общение с коллегами. Наименее популярными факторами оказались отсутствие четкого расписания (шесть процентов), частые перекуры и долгие обеды (по одному проценту).

Для повышения продуктивности россияне пользуются разными методами. Большинство (53 процента) расписывают задачи наперед, 30 процентов сокращают общение с коллегами, а 28 процентов устраивают перерывы только в определенное время. 20 процентам помогает работа в первой половине дня, 19 процентам — прослушивание музыки. Еще 17 процентов вынуждены дорабатывать в выходные. 16 процентов пьют больше кофе для улучшения эффективности, 11 процентов пропускают встречи, которые не считают важными, 10 процентов работают в отдельном кабинете.

Ранее российские руководители оценили влияние удаленной работы на эффективность. Только 22 процента из них готовы перевести команду на гибридный или удаленный формат работы.