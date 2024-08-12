Среда обитания
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09:27, 12 августа 2024Среда обитания

Россияне назвали главный отвлекающий фактор на работе

Более половины россиян считают выгорание главной помехой на работе

Фото: Fizkes / Shutterstock / Fotodom

Более половины россиян считают, что выгорание является главной помехой на работе. Основные факторы, подрывающие продуктивность, жители страны назвали в совместном опросе сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», материал есть у «Ленты.ру».

В исследовании приняли участие более 3,5 тысячи пользователей. Только 14 процентов из них заявили, что их ничего не отвлекает от работы. В то же время 53 процента респондентов не могут быть продуктивными из-за выгорания и недостатка энергии, еще 44 процента винят во всем недостаток мотивации, а 35 процентов — отсутствие ясных целей и задач.

20 процентов не могут сосредоточиться на работе из-за шума, по 18 процентов — из-за семейных проблем и жары, 16 процентов мешает отсутствие необходимой техники. 14 процентов опрошенных отвлекает слишком большое количество встреч и переписок, а 11 процентов — общение с коллегами. Наименее популярными факторами оказались отсутствие четкого расписания (шесть процентов), частые перекуры и долгие обеды (по одному проценту).

Для повышения продуктивности россияне пользуются разными методами. Большинство (53 процента) расписывают задачи наперед, 30 процентов сокращают общение с коллегами, а 28 процентов устраивают перерывы только в определенное время. 20 процентам помогает работа в первой половине дня, 19 процентам — прослушивание музыки. Еще 17 процентов вынуждены дорабатывать в выходные. 16 процентов пьют больше кофе для улучшения эффективности, 11 процентов пропускают встречи, которые не считают важными, 10 процентов работают в отдельном кабинете.

Ранее российские руководители оценили влияние удаленной работы на эффективность. Только 22 процента из них готовы перевести команду на гибридный или удаленный формат работы.

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      Александра Качан
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