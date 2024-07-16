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12:20, 16 июля 2024Среда обитания

Руководители оценили влияние удаленки на эффективность

Strong Manager: перевести сотрудников на удаленку готовы 22 % руководителей

Фото: Joshua Hoehne / Unsplash

Только 22 процента руководителей готовы перевести команду на гибридный или удаленный формат работы. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование владельца онлайн-школы для управленцев Strong Manager Юлии Старостиной.

В 2024 году большинство (54 процента) руководителей заявили, что предпочитают традиционный офисный формат работы, поскольку он является более эффективным. В исследовании также говорится, что в 2020 году, когда российские компании столкнулись с необходимостью удаленной работы, 76 процентов начальников заметили негативное влияние на рабочие процессы.

В настоящее время 72 процента сотрудников и руководителей работают в офисах, 18 процентов выбрали гибридный формат работы и 10 процентов работают только в удаленном режиме.

Руководители также назвали основные проблемы, связанные с удаленной работой. В основном начальство беспокоится о результате работы удаленных сотрудников (82 процента). Кроме того, была отмечена невозможность убедиться в том, что сотрудники работают в положенные часы (46 процентов). Заметили разобщенность в команде после перевода на удаленку 37 процентов руководителей. Среди менее распространенных негативных факторов были названы страх технических неполадок (18 процентов) и потеря лидирующих позиций вне офиса (12 процентов).

Опрос был проведен среди 453 руководителей и топ-менеджеров российских компаний.

Ранее россияне рассказали, какие качества их не устраивают в руководителях. Большинству не нравятся высокомерие (83 процента), лживость (80 процентов), грубость (77 процентов), предвзятость (71 процент), жадность (67 процентов) и равнодушие (59 процентов).

Мария Черкасова
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