Россияне назвали самые плохие качества руководителей

Россияне признались в нелюбви к высокомерию и лживости начальства

Большинству россиян в начальстве не нравятся такие качества, как высокомерие (83 процента) и лживость (80 процентов). Самые раздражающие качества руководителей выяснили у россиян сервисы «Работа.ру» и СберПодбор, сообщает «Газета.Ru».

Большинству сотрудников также не нравится грубость (77 процентов), предвзятость (71 процент), жадность (67 процентов) и равнодушие (59 процентов). Вариант «другое» выбрали три процента россиян.

Главным положительным качеством начальника, по мнению работников, является «отмечание потенциала людей» (61 процент). Хорошие коммуникативные навыки и уверенное принятие решений отметили по 60 процентов россиян. Также высоко ценятся продуктивность (54 процента), отсутствие игнорирования команды (52 процента), поддержка карьерного роста (48 процента) и антикризисный менеджмент (47 процента).

Также работники ценят демонстрацию ответственности (46 процентов) и позитивное мышление (45 процента). Способность расширять возможности сотрудников отметили 33 процента, 29 — эмпатию, 16 процентов — умение красиво говорить.

Опрос проводился среди 3,5 тысячи респондентов по всей стране в мае 2024 года.

Ранее россиянам дали советы о том, как найти в себе силы уйти с нелюбимой работы. Сотрудникам следует набраться уверенности в себе и бороться со страхом не найти новое место.