Спецпредставитель Путина назвал способ спасти ЕС и мир

Дмитриев призвал не слушать нарративы Байдена ради спасения ЕС и мира

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал не слушать нарративы бывшего президента США Джо Байдена ради спасения Европейского союза (ЕС) и мира. Об этом он написал в соцсети Х.

«Пожалуйста, перестаньте слушать ложные нарративы Байдена — спасите ЕС и мир», — отметил Дмитриев.

По словам спецпредставителя Путина, тот факт, что европейские лидеры обращаются к Байдену и прислушиваются к его советам, «объясняет многие ошибочные шаги ЕС».

Ранее Байден рассказал, что главы государств Европы звонят ему и просят принять более активное участие в политике США. Бывший американский лидер добавил, что он этого не делает, однако дает им советы в ответ.