Российские войска сбросили КАБ на Кривой Рог из-за дефицита ПВО

Российские войска сбросили корректируемую авиабомбу (КАБ) на Кривой Рог. Об этом сообщает «Страна.ua».

Сообщается, что дефицит ПВО у Вооруженных сил Украины позволил российскому бомбардировщику подлететь достаточно близко, чтобы атаковать город. По данным издания, украинские ПВО перегружены из-за отражения массированных атак на Киев. Авторы «Страна.ua» отметили, что от ближайшей точки фронта до Кривого Рога порядка 70 километров.

Ранее по Киеву был нанесен удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». В местных каналах распространяются кадры пожаров в нескольких районах Киева, над городом поднимается дым.

До этого в Одессе прозвучали взрывы. Отмечается, что один из взрывов произошел в результате удара в районе порта.