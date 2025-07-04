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12:23, 4 июля 2025Бывший СССР

Российские войска сбросили КАБ на Кривой Рог

Российские войска сбросили КАБ на Кривой Рог из-за дефицита ПВО
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ / ТАСС

Российские войска сбросили корректируемую авиабомбу (КАБ) на Кривой Рог. Об этом сообщает «Страна.ua».

Сообщается, что дефицит ПВО у Вооруженных сил Украины позволил российскому бомбардировщику подлететь достаточно близко, чтобы атаковать город. По данным издания, украинские ПВО перегружены из-за отражения массированных атак на Киев. Авторы «Страна.ua» отметили, что от ближайшей точки фронта до Кривого Рога порядка 70 километров.

Ранее по Киеву был нанесен удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». В местных каналах распространяются кадры пожаров в нескольких районах Киева, над городом поднимается дым.

До этого в Одессе прозвучали взрывы. Отмечается, что один из взрывов произошел в результате удара в районе порта.

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