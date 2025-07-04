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12:15, 4 июля 2025Наука и техника

Простая диета значительно повысила мозговую активность

JCEM: Кетодиета повышает уровень белка BDNF всего за три недели
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Всего три недели на кетодиете — и мозг начинает работать иначе: усиливается кровоснабжение и повышается уровень BDNF — белка, важного для памяти и нейропластичности. Такие выводы сделали ученые из Нидерландов, результаты их исследования опубликованы в The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM).

В исследовании участвовали 11 здоровых людей с избыточным весом. В течение шести недель они поочередно придерживались обычного и кетогенного рациона. После каждой фазы измеряли приток крови к мозгу с помощью ПЭТ и МРТ, а также уровень бета-гидроксибутирата и BDNF в крови.

Оказалось, что на фоне кетодиеты кровоснабжение мозга увеличивалось в среднем на 22 процента, а уровень нейротрофического фактора (BDNF) — на 47 процентов. При этом чем выше был уровень кетоновых тел, тем лучше циркулировала кровь в мозге.

Авторы считают, что кетодиета может быть полезна не только при когнитивных нарушениях и болезни Альцгеймера, но и как профилактика возрастного снижения мозговой активности.

Ранее стало известно, что сбалансированное питание играет ключевую роль в психическом здоровье. Исследователи выявили: соблюдение низкокалорийной диеты может сопровождаться усилением депрессивных симптомов — особенно у мужчин и людей с избыточным весом.

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