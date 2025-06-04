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15:38, 4 июня 2025Наука и техника

Выявлен побочный эффект низкокалорийных диет

BMJ NPH: Низкокалорийные диеты повышают риск депрессивных симптомов
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Соблюдение низкокалорийной диеты может сопровождаться повышенным риском депрессивных симптомов, особенно у мужчин и людей с избыточным весом. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные более 28 тысяч взрослых американцев. Результаты опубликованы в журнале BMJ Nutrition, Prevention & Health.

Участники отвечали на вопросы по шкале PHQ-9, оценивающей выраженность депрессии. Выяснилось, что у тех, кто придерживался калорийно-ограниченных диет, средние показатели депрессивных симптомов были выше, чем у тех, кто не следовал специальным диетам. Особенно ярко эта связь проявлялась у людей с избыточной массой тела: у них фиксировался рост показателей тревожности, подавленного настроения и соматических жалоб на 0,4–0,6 балла.

Исследователи объясняют это тем, что в реальных условиях такие диеты часто оказываются несбалансированными — они могут приводить к дефициту белка, витаминов группы B, железа, жирных кислот омега-3 и других нутриентов, необходимых для нормального функционирования нервной системы. Ограниченное питание также может вызывать физиологический стресс, снижать уровень энергии и ухудшать эмоциональное состояние.

Кроме того, были выявлены гендерные различия. Мужчины, соблюдающие низкокалорийные или нутриент-ограниченные диеты, чаще сталкивались с нарушениями когнитивной и эмоциональной сферы, чем женщины. Особенно это касалось так называемых когнитив-аффективных симптомов — нарушений мышления, концентрации, мотивации и самооценки. Также у мужчин чаще отмечались психосоматические жалобы, такие как усталость и физический дискомфорт, не объяснимые объективными причинами.

Ранее ученые опровергли пользу диет и витаминов при онкозаболеваниях. Они показали, что популярные схемы питания и добавки могут не только не помочь, но и усугубить состояние пациентов.

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