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02:02, 15 мая 2025Наука и техника

Развеян популярный миф о питании при раке

ACER: Витамины и популярные диеты не помогают в профилактике и лечении рака
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Идея о том, что витамины и диеты помогают в профилактике и лечении рака, не получила подтверждения в ходе научного анализа. Исследование, проведенное под руководством онколога Антонио Джордано и доктора Сальваторе Кортеллино, выявило риски, связанные с бесконтрольным приемом добавок и несбалансированным питанием у онкологических пациентов. Результаты опубликованы в журнале Aging Clinical and Experimental Research.

Анализ десятков клинических и доклинических исследований показал, что гипервитаминоз может представлять серьезную угрозу для здоровья, в том числе способствовать ускоренному росту опухолей за счет нарушения баланса микронутриентов. При этом устойчивой клинической пользы от приема поливитаминов при раке выявлено не было.

Скептически исследователи оценили и эффективность ряда популярных диет — включая кетопитание, интервальное голодание и веганство. Несмотря на перспективные доклинические данные, в реальной практике эти схемы не продемонстрировали доказанной пользы.

В качестве наилучшей стратегии питания авторы исследования называют средиземноморскую диету — как наиболее сбалансированный и физиологически безопасный рацион, обеспечивающий организм необходимыми антиоксидантами, витаминами и полезными жирами. Также подчеркивается важность сочетания питания с физической активностью и отказом от вредных привычек.

Исследователи отмечают, что любые изменения в рационе, особенно в условиях онкозаболеваний, должны проводиться под наблюдением врача или клинического диетолога.

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