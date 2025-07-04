Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:20, 4 июля 2025РоссияЭксклюзив

Военный назвал особенности атаковавшего Ижевск БПЛА «Чаклун»

Полковник Матвийчук: Дрон «Чаклун», скорее всего, был запущен по Ижевску из РФ
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

адр: Telegram-канал SHOT

Атаковавший Ижевск дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Чаклун» изготовлен на Днепропетровском заводе, а запущен был с территории России, предположил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Эксперт рассказал, что название беспилотника переводится с украинского на русский язык как «Чародей». По его словам, он имеет элементы искусственного интеллекта, а значит может работать в автоматическом режиме без участия оператора: сам взлетает, выходит на цель, атакует объект. При этом конструкция БПЛА изначально заимствована у российского «Орлана-10», добавил он.

«То есть он работает по определенной программе, которая заложена в него до начала боевых действий. Но самое интересное то, что технические характеристики его достаточно скромные. Боевая часть — не более пяти килограммов, полетное время — где-то около часа, то есть он может лететь в пределах максимум 50-70 километров. Это значит, что удар по Ижевску был нанесен, скорее всего, с территории России», — уточнил Матвийчук.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали дроном «Чаклун» Ижевск. Беспилотник удалось сбить. Местный аэропорт временно приостановил полеты, людей оттуда эвакуировали.

До этого Удмуртию атаковали тяжелые украинские дроны типа «Лютый». Предположительно, целью ВСУ был завод «Купол». Тогда не удалось спасти 3 человек, еще свыше 40 граждан пострадали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы не хотим поражения Москвы». Ключевой партнер России раскрыл свою истинную позицию по конфликту на Украине

    Мединский объяснил смену обложки учебников по истории для 11-го класса

    OG Buda признали виновным в пропаганде наркотиков

    Путин заявил Трампу о продолжении СВО

    В Кремле анонсировали оперативное совещание Путина с Совбезом

    В Кремле ответили на слова Трампа об отсутствии прогресса по Украине

    Звезда сериала «Постучись в мою дверь» сменила имидж

    В Германии задумались о закупке американских Patriot для Украины

    На Украине подтвердили гибель военного при ударе по военкомату в Полтаве

    В Кремле ответили на вопрос о сроках оглашения послания Путина Федеральному собранию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости