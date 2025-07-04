Военный назвал особенности атаковавшего Ижевск БПЛА «Чаклун»

Полковник Матвийчук: Дрон «Чаклун», скорее всего, был запущен по Ижевску из РФ

Атаковавший Ижевск дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Чаклун» изготовлен на Днепропетровском заводе, а запущен был с территории России, предположил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Эксперт рассказал, что название беспилотника переводится с украинского на русский язык как «Чародей». По его словам, он имеет элементы искусственного интеллекта, а значит может работать в автоматическом режиме без участия оператора: сам взлетает, выходит на цель, атакует объект. При этом конструкция БПЛА изначально заимствована у российского «Орлана-10», добавил он.

«То есть он работает по определенной программе, которая заложена в него до начала боевых действий. Но самое интересное то, что технические характеристики его достаточно скромные. Боевая часть — не более пяти килограммов, полетное время — где-то около часа, то есть он может лететь в пределах максимум 50-70 километров. Это значит, что удар по Ижевску был нанесен, скорее всего, с территории России», — уточнил Матвийчук.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали дроном «Чаклун» Ижевск. Беспилотник удалось сбить. Местный аэропорт временно приостановил полеты, людей оттуда эвакуировали.

До этого Удмуртию атаковали тяжелые украинские дроны типа «Лютый». Предположительно, целью ВСУ был завод «Купол». Тогда не удалось спасти 3 человек, еще свыше 40 граждан пострадали.