Развеян главный слух об iPhone 8

Анонимный источник с завода Foxconn сообщил, что iPhone 8 выйдет лишь в 2018 году. Таким образом он опроверг информацию о том, что в текущем году Apple представит сразу три телефона (iPhone 7s, 7s Plus и 8), пишет портал Micgadget.

«Некоторые наши друзья из Foxconn подтвердили, что завод уже начал принимать заказы на производство двух моделей [iPhone]. Это говорит о том, что компания выпустит два, а не три смартфона, — говорится в сообщении. — По слухам, Apple выпустит два iPhone 7s и один iPhone 8 (или же iPhone Edition). Однако мы утверждаем, что это не так».

Однако авторы сайта Macrumors ставят под сомнение данную информацию и уверены, что на Micgadget неверно интерпретировали слова источников. Аналитик KGI Securities Мин-Чи Куо, как и многие другие источники, утверждает, что Apple выпустит iPhone 8 c OLED-дисплеем в 2017 году. Однако из-за трудностей с производством он может появиться лишь в октябре или ноябре.

Также в сети были опубликованы первые фотографии прототипов iPhone 8. На одних снимках смартфон имеет полностью металлический корпус, когда как на других задняя крышка стеклянная, как у iPhone 4. На задней крышке находится прорезь под обновленную двойную камеру с вертикальной ориентацией модулей.

Новый iPhone будет представлен осенью 2017 года на ежегодной презентации Apple. По слухам, смартфон получит 5,8-дюймовый OLED-дисплей с плотностью пикселей более 521 ppi.