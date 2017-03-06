Раскрыты размеры экрана нового iPhone

Компания Apple планирует выпустить iPhone 8 с 5,8-дюймовым OLED-дисплеем. Об этом пишет Nikkei Asian Review со ссылкой на собственные источники.

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«Новый iPhone, который представят уже этой осенью, будет выпущен в трех конфигурациях — две модели с LCD-дисплеями и одна с 5,8-дюймовый OLED-экраном», — говорится в отчете аналитиков. При этом ранее источники Nikkei указывали на то, что старшая версия телефона получит 5,5-дюймовый экран.

Вместе с Nikkei подобную информацию распространял известный аналитик из KGI Securities Мин-Чи Куо. По его словам, основная область дисплея флагмана Apple составит 5,15 дюйма. Остальное пространство под экраном занимает «функциональная зона», на которой расположены виртуальные кнопки и сканер отпечатков пальцев. В совокупности эти два экрана имеют в диагональ 5,8 дюйма.

В конце февраля сообщалось, что iPhone 8 лишится разъема Lightning и вместо него смартфон получит двусторонний 24-контактный разъем USB Type-C, являющимся стандартом для многих других устройств.