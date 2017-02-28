В iPhone 8 исчезнет разъем Lightning

Новый iPhone с изогнутым OLED-дисплеем лишится разъема Lightning. Вместо него Apple оснастит смартфон портом USB-C. Об этом сообщает издания CNet.

По информации источника, разработчики откажутся от фирменного разъема, который использовался в таких моделях как iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Новый смартфон будет обладать двусторонним 24-контактным разъемом USB-C, являющимся стандартом для многих других устройств.

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У iPhone также исчезнет кнопка Home. Это позволит освободить место для сенсорного экрана, который будет напоминать таковой у Samsung Galaxy S7 Edge.

Apple пока не прокомментировала опубликованную информацию.

Ранее сообщалось, что компания заказала у Samsung Display 60 миллионов OLED-панелей для iPhone, который будет представлен в 2017 году. Сумма контракта составила пять триллионов корейских вон.