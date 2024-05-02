В России депутат назвала безработных червями и предложила загонять их в лагеря

В Сибири депутат назвала безработных червями и предложила загонять их в лагеря

Депутат Законодательной думы Томска Екатерина Собканюк сравнила безработных россиян с паразитами на теле общества. Фрагмент ее выступления на одном из заседаний опубликовало издание NGS.RU.

Депутат заявила, что проблема безработицы в регионе связана с нежеланием некоторых граждан работать. Она предложила загонять таких людей в трудовые лагеря, напомнив, что российской истории знакомы такие учреждения.

«Масса людей, которые просто не хотят работать. (…) Они просто, извините, тунеядцы, черви на нашем теле», — сказала Собканюк, извинившись перед теми, кому ее слова могли показаться оскорбительными.

Ранее вологодский депутат Денис Долженко сдал мандат из-за отдыха в Дебае в период проведения спецоперации. В комментариях одна из местных жительниц пожаловалась, что за время работы депутата в округе не видели. В ответ Долженко указал, что предпочитал решать проблемы избирателей «дистанционно».