Российский депутат сдал мандат после скандала из-за отдыха в Дубае во время СВО

Вологодский депутат Долженко сдал мандат после скандала из-за отдыха в Дубае

Вологодский депутат Денис Долженко, который в прошлом году стал участником скандальной истории из-за отдыха в Дубае во время специальной военной операции (СВО), объявил об уходе из регионального парламента. О сдаче мандата россиянин сообщил на странице во «ВКонтакте».

Он пояснил, что покинет парламент Вологодской области 24 апреля. О причинах подобного решения Долженко предпочел не говорить. Мужчина поблагодарил своих коллег и избирателей, которые за него голосовали.

В комментариях к посту одна из местных жительниц пожаловалась, что за все время работы депутатом Долженко в округе не видели. В ответ парламентарий указал, что предпочитал решать проблемы избирателей «дистанционно».

В начале 2023 года вологодский депутат поделился в соцсетях фотографией из поездки в Объединенные Арабские Эмираты. Кроме того, он выложил снимок с дочерью министра обороны Ксенией Шойгу. Губернатор Олег Кувшинников осудил отпуск на «люксовом курорте» во время боевых действий. Отрицательно к отдыху чиновника также отнеслись в Госдуме.

Ранее сообщалось, что сын вице-премьера Пермского края Илья Демкин записал видео на Бали.