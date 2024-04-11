Сын вице-премьера российского региона записал видео на Бали и задал один вопрос

Сын вице-премьера Пермского края Демкин записал видео на Бали

Сын вице-премьера Пермского края Алексея Демкина Илья, с марта 2022 года живущий на острове Бали, выложил видео, в котором задал подписчикам один вопрос. Запись опубликовал Mash в Telegram.

На кадрах видно, как мужчина сидит в местном кафе и, обращаясь к подписчикам, говорит, что его часто спрашивают о возвращении в Пермь. «Ребят, вот это мое утро субботы, — произносит Демкин, показывая вид на тропическую природу. — Нахрена мне Пермь?».

По информации издания, мужчина оплачивает проживание на Бали со счетов пермского застройщика «Торговый дом ПЗСП», соучредителем которого является. В 2023 году компания заработала четыре миллиарда рублей, утверждает канал.

В декабре 2022 года депутат думы приграничной Курской области Максим Васильев оказался в центре скандала из-за того, что опубликовал в соцсетях видеопривет из Мексики. После начавшегося общественного резонанса, парламентарий обвинил в появлении ролика украинца и назвал необоснованной критику в свой адрес. Однако позже он признал ошибку, извинился и записал новое видеообращение, находясь в зоне специальной военной операции.