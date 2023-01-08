Курский депутат объяснил появление видеопривета из Мексики

Курский депутат обвинил украинца в появлении в сети своего видеопривета из Мексики

Депутат Курской областной думы Максим Васильев объяснил появление в сети своего видеопривета из Мексики. Об этом он рассказал изданию «Подъем».

По его словам, он поехал в Мексику к родственникам мужа сестры. Там он сделал постановочное видео для своих близких, специально купив шляпу и рубашку в мексиканском стиле и выучив пару фраз на испанском языке.

Парламентарий указал, что видео попало к «представителю Западной Украины», с которым он дружил до начала специальной военной операции. Тот и сделал ролик достоянием общественности.

«Критику в свой адрес считаю необоснованной и раздутой», — резюмировал депутат.

Ранее в сети появилось видео, на котором Васильев на пляже пьет коктейли со словами: «Много денег. Много хорошего настроения. С Новым годом!». После этого губернатор Курской области Роман Старовойт выразил возмущение, заявив, что «очень зол» и пообещав поговорить с депутатом со стороны областного правительства.

Позднее зампред Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак отметил, что пока жители Курской области подвергаются обстрелам, некоторые депутаты «позволяют себе "греть булки" на теплых заграничных курортах, попивая пивко и записывая неуместные видео». «Верх цинизма и бесчеловечности. Ни Родины, ни флага. Ни чести, ни достоинства. Ни мозгов», — заявил он.

