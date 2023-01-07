В Совфеде раскритиковали депутата за видеопривет из Мексики

Турчак посоветовал курскому депутату сложить полномочия после видеопривета из Мексики

Зампред Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак оценил видеопривет депутата курской областной думы Максима Васильева из Мексики. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что пока жители Курской области подвергаются обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины, некоторые депутаты «позволяют себе "греть булки" на теплых заграничных курортах, попивая пивко и записывая неуместные видео». «Верх цинизма и бесчеловечности. Ни Родины, ни флага. Ни чести, ни достоинства. Ни мозгов», — заявил он.

Турчак добавил, что губернатор Курской области Роман Старовойт уже дал свою оценку «этому дерьму», и выразил уверенность, что местные депутаты разделят его позицию. Также он назвал самым верным решением для Васильева и его супруги добровольно сложить депутатские полномочия.

Ранее в сети появилось видео, на котором Васильев на пляже пьет коктейли со словами: «Много денег. Много хорошего настроения. С Новым годом!».