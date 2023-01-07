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23:53, 7 января 2023Россия

В Совфеде раскритиковали депутата за видеопривет из Мексики

Турчак посоветовал курскому депутату сложить полномочия после видеопривета из Мексики

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Зампред Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак оценил видеопривет депутата курской областной думы Максима Васильева из Мексики. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что пока жители Курской области подвергаются обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины, некоторые депутаты «позволяют себе "греть булки" на теплых заграничных курортах, попивая пивко и записывая неуместные видео». «Верх цинизма и бесчеловечности. Ни Родины, ни флага. Ни чести, ни достоинства. Ни мозгов», — заявил он.

Турчак добавил, что губернатор Курской области Роман Старовойт уже дал свою оценку «этому дерьму», и выразил уверенность, что местные депутаты разделят его позицию. Также он назвал самым верным решением для Васильева и его супруги добровольно сложить депутатские полномочия.

Ранее в сети появилось видео, на котором Васильев на пляже пьет коктейли со словами: «Много денег. Много хорошего настроения. С Новым годом!».

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Марина Совина
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