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21:50, 7 января 2023Россия

Губернатор возмутился видеоприветом депутата из Мексики

Курский губернатор Старовойт возмутился видеоприветом депутата из Мексики

Губернатор Курской области Роман Старовойт возмутился поведением депутата областной думы Максима Васильева, отправившего видеопривет из Мексики. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мы живем в приграничном регионе, и это выдвигает дополнительные требования к работе и поведению всех органов власти, а тем более — народных избранников», — указал он. Так политик прокомментировал видео, на котором Васильев на пляже пьет коктейли со словами: «Много денег. Много хорошего настроения. С Новым годом!»

Старовойт заявил, что «очень зол» и пообещал поговорить с ним со стороны правительства Курской области. Он также выразил надежду, что этичность поведения Васильева оценит соответствующая комиссия областной думы.

Марина Совина
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