Передавший видеопривет из Мексики депутат попал в новый скандал

Курского депутата Максима Васильева обвинили в драке с соседом

Депутата Курской областной думы Максима Васильева, ставшего известным после того, как он во время СВО записал видеопривет из Мексики, обвинили в драке с соседом после празднования 23 февраля. Видео с новым скандалом опубликовал Telegram-канал «Подъем».

На кадрах видно, как чиновник стоит в подъезде без верхней одежды с кровью у глаза. В самом подъезде устроен беспорядок. Там Васильев спрашивает, он ли его устроил, на что голос за кадром ему отвечает, что это все сделал именно депутат.

По информации «Подъема», Васильев якобы устроил дебош и драку с соседом, который потребовал вести себя тише. Однако, как утверждает сам депутат, он просто пришел в гости, в конфликте не участвовал, а глаз повредил случайно.

«В этот вечер я был в гостях и стал свидетелем конфликта между соседями. Я участником конфликта не являлся. В данном случае, как говорится, я оказался не в том месте и не в то время», — рассказал изданию Васильев. По его словам, видео неполное, а фрагмент вырван из контекста.

В начале 2023 года Васильев попал в скандал после того, как опубликовал видеопривет из Мексики, что привело к критике со стороны главы региона Романа Старовойта. Позже он признал свою ошибку, извинился и выпустил еще одно видеообращение, снятое в зоне проведения СВО.