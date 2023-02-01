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14:30, 1 февраля 2023Россия

Раскрыты подробности об участии в СВО записавшего привет из Мексики депутата

Записавший привет из Мексики депутат Васильев заявил о постоянных выездах в зону СВО

Фото: страница Максима Васильева во «ВКонтакте»

Депутат Курской областной думы Максим Васильев, который оказался в центре скандала после публикации видеопривета из Мексики, заявил, что регулярно ездит в зону специальной военной операции. В разговоре с «Лентой.ру» политик также объяснил, почему решил принять участие в спецоперации в качестве волонтера, а не добровольца.

Во вторник, 31 января, депутат опубликовал в социальной сети видеозапись с линии соприкосновения. В комментариях он написал, что отправится на днях в зону СВО в качестве волонтера.

«В зону СВО я езжу постоянно и завтра у меня очередная командировка. Решение помогать принято давно, и оно реализуется. Раньше это не показывал, но обстоятельства таковы, что решил некоторые моменты освещать», — поделился Васильев.

Депутат сообщил, что на опубликованном видео с группой соратников осматривал территорию для строительства оборонных сооружений. «Где и когда именно это было, по понятным причинам сказать не могу», — отметил он.

Васильев объяснил, что пошел на СВО в качестве волонтера, а не добровольца, так как это возможность быть полезным делу и иметь возможность почаще возвращаться домой.

Я отец четверых маленьких детей, и на первых этапах мое присутствие крайне необходимо для моей семьи

Максим Васильевдепутат Курской облдумы

Скандал вокруг курского депутата начал набирать обороты в декабре 2022 года. Тогда в сети был опубликован видеоролик, на котором Васильев на пляже пьет коктейли со словами: «Много денег. Много хорошего настроения. С Новым годом!» В появлении видео в сети он обвинил украинца.

Васильев извинился за свой поступок после того, как подвергся критике со стороны зампреда Совета Федерации, секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака и губернатора региона Романа Старовойта. В облдуме ему вынесли предупреждение. Впоследствии губернатор Курской области сообщил, что Максим Васильев сложил с себя полномочия заместителя председателя постоянного комитета Курской облдумы по бюджету, налогам и экономическому развитию.

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Варвара Кошечкина
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