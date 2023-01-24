Записавший видеопривет из Мексики российский депутат лишился поста

Записавший видеопривет из Мексики депутат Максим Васильев лишился поста в Курской облдуме

Депутат Максим Васильев, видеопривет которого во время отдыха в Мексике распространился в соцсетях в конце декабря, сложил с себя полномочия заместителя председателя постоянного комитета Курской облдумы по бюджету, налогам и экономическому развитию. Об этом заявил губернатор российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

При этом в местных СМИ сообщили, что о сложении полномочий депутата речи не идет.

11 января стало известно, что в Курской облдуме провели заседание на тему соблюдения регламента. Был установлен факт нарушения Васильевым депутатской этики. Курский депутат участвовал в мероприятии дистанционно по видеосвязи. Васильев принес извинения за свой поступок коллегам и избирателям.

Еще раньше депутата раскритиковали зампред Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак и губернатор Курской области. В ответ на это Васильев отметил, что представители властей сделали поспешные выводы относительно всей ситуации, и пообещал лично поговорить с Турчаком и Старовойтом.

Скандал вокруг курского депутата начал набирать обороты в декабре 2022 года. Тогда в сети был опубликован видеоролик, на котором Васильев на пляже пьет коктейли со словами: «Много денег. Много хорошего настроения. С Новым годом!»

В апреле 2022-го Васильев вместе с жителями Курской области выражал негодование из-за запуска салюта после объявления желтого уровня угрозы в регионе. На своей странице во «ВКонтакте» депутат делился видео пиротехнического шоу, позже пост был удален.

До этого губернатор Роман Старовойт объявлял в Курской области желтый уровень террористической опасности. Тогда он попросил граждан быть бдительными и помогать спецслужбам.