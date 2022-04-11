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В Курске салют после объявления желтого уровня угрозы приняли за атаку аэропорта

Жители Курска приняли салют после объявления желтого уровня угрозы за обстрел аэропорта

В Курске после объявления желтого (высокого) уровня террористической угрозы из-за событий на Украине запустили салют, который было слышно практически во всем городе, рассказали «Ленте.ру» очевидцы. По их словам, в некоторых районах огней салюта не было видно, поэтому местные жители приняли грохот за обстрел.

Видео пиротехнического шоу опубликовали многие местные паблики, также оно есть на странице депутата Курского городского собрания Максима Васильева во «ВКонтакте».

«Вообще, салют запрещен, [как] и все пиротехнические вещи, в связи с ситуацией на границе, — говорит депутат за кадром. — Очень интересна причина сегодняшнего салюта и кто это разрешил. Я, честно говоря, думал, что атакуют аэропорт».

По данным курской газеты «Друг для друга», салют запустили на улице Карла Маркса, которая находится в центральной части города.

В понедельник, 11 апреля, губернатор Роман Старовойт объявил в Курской области желтый уровень террористической опасности. Он попросил местных жителей быть бдительными и помогать спецслужбам. Желтый (высокий) уровень террористической опасности — предпоследний, за ним, как пояснил губернатор, идет красный, критический уровень.

Кроме Курской области повышенный уровень угрозы был объявлен в части других приграничных регионов России.

Сергей Истомин
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