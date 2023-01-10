Записавший видеопривет из Мексики депутат ответил на критику Турчака

Записавший видеопривет из Мексики курский депутат Васильев ответил на критику Турчака

Депутат Курской областной думы Максим Васильев, видеопривет которого во время отдыха в Мексике распространился в соцсетях в конце декабря, ответил на критику зампреда Совета Федерации, секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака и губернатора Курской области Романа Старовойта. Его комментарий опубликовал РБК.

В интервью одному из российских изданий Васильев пояснил, что Турчак и Старовойт сделали поспешные выводы относительно всей ситуации. Он также пообещал лично поговорить с главой генсовета единороссов.

«И со Старовойтом и со всеми высокопоставленными людьми, которые это прокомментировали, я постараюсь поговорить лично. И добиться того, чтобы моя точка зрения была услышана. Есть такое понятие как состязательность права, мне фактически предъявлены серьезные обвинения», — сказал курский депутат.

Также Васильев указал, что поддерживает проведение спецоперации на Украине и с самого начала помогает ее участникам.

7 января Турчак посоветовал депутату Курской облдумы сложить полномочия после видеопривета из Мексики. Пока жители Курской области подвергаются обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины, некоторые депутаты «позволяют себе "греть булки" на теплых заграничных курортах, попивая пивко», обратил внимание он.

Турчак подчеркнул, что губернатор Курской области также дал свою оценку «этому дерьму», и выразил уверенность, что местные депутаты разделят его позицию. Кроме того, он счел самым верным решением для Васильева и его жены добровольно сложить депутатские полномочия. Старовойт же отметил, что не может применить к Васильеву «меры дисциплинарного воздействия» по партийной линии, поскольку тот избрался как независимый депутат. Курский глава напомнил, что жена Васильева — депутат от «Единой России».

Ранее в сети появилось видео, на котором Васильев на пляже пьет коктейли со словами: «Много денег. Много хорошего настроения. С Новым годом!».