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15:21, 11 января 2023Россия

Стало известно наказание для записавшего видеопривет из Мексики депутата

Записавшему видеопривет из Мексики курскому депутату Васильеву вынесли предупреждение

Страница Максима Васильева во ВКонтакте

Депутату Курской областной думы Максиму Васильеву, видеопривет которого во время отдыха в Мексике распространился в соцсетях в конце декабря, вынесли предупреждение. О таком наказании стало известно региональному агентству KurskCity.

11 января в облдуме провели заседание по соблюдению регламента. Был установлен факт нарушения депутатской этики Васильевым.

Курский депутат участвовал в мероприятии дистанционно по видеосвязи. Васильев принес извинения за свой поступок коллегам и избирателям.

До этого депутата раскритиковали зампред Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак и губернатор Курской области Роман Старовойт. В ответ на это Васильев отметил, что представители властей сделали поспешные выводы относительно всей ситуации. Он также пообещал лично поговорить с Турчаком и Старовойтом.

В декабре 2022 года в сети появилось видео, на котором Васильев на пляже пьет коктейли со словами: «Много денег. Много хорошего настроения. С Новым годом!».

Ранее сообщалось, что депутата заксобрания Вологодской области Дениса Долженко исключили из сторонников «Единой России».

6 января Долженко опубликовал во «ВКонтакте» фотографию с пробежки из района Дубай Марина. В комментарии к снимку депутат написал, что катается на лыжах посредственно, а бегать в мороз не считает комфортным занятием. «Прислушался к рекомендациям синоптиков, утеплился», — написал он.

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Анна Щербакова
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