Стало известно наказание для записавшего видеопривет из Мексики депутата

Записавшему видеопривет из Мексики курскому депутату Васильеву вынесли предупреждение

Депутату Курской областной думы Максиму Васильеву, видеопривет которого во время отдыха в Мексике распространился в соцсетях в конце декабря, вынесли предупреждение. О таком наказании стало известно региональному агентству KurskCity.

11 января в облдуме провели заседание по соблюдению регламента. Был установлен факт нарушения депутатской этики Васильевым.

Курский депутат участвовал в мероприятии дистанционно по видеосвязи. Васильев принес извинения за свой поступок коллегам и избирателям.

До этого депутата раскритиковали зампред Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак и губернатор Курской области Роман Старовойт. В ответ на это Васильев отметил, что представители властей сделали поспешные выводы относительно всей ситуации. Он также пообещал лично поговорить с Турчаком и Старовойтом.

В декабре 2022 года в сети появилось видео, на котором Васильев на пляже пьет коктейли со словами: «Много денег. Много хорошего настроения. С Новым годом!».

Ранее сообщалось, что депутата заксобрания Вологодской области Дениса Долженко исключили из сторонников «Единой России».

6 января Долженко опубликовал во «ВКонтакте» фотографию с пробежки из района Дубай Марина. В комментарии к снимку депутат написал, что катается на лыжах посредственно, а бегать в мороз не считает комфортным занятием. «Прислушался к рекомендациям синоптиков, утеплился», — написал он.