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19:27, 10 января 2023Россия

Отдохнувшего в Дубае депутата исключили из сторонников «Единой России»

Отдохнувшего в Дубае депутата Долженко исключили из сторонников «Единой России»

Фото: Wiktor Dabkowski / Globallookpress.com

Депутата заксобрания Вологодской области Дениса Долженко исключили из сторонников «Единой России». Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, чьи слова приводит пресс-служба «Единой России».

«Вологодский депутат Денис Долженко исключен из сторонников "Единой России". Фракции партии в заксобрании региона рекомендовано также исключить его из своего состава», — говорится в сообщении.

Уточняется, что решение президиума Генсовета партии было вынесено в связи с тем, что Долженко совершил действия, которые дискредитировали «Единую Россию». Кроме того, фракции «Единой России» в Вологодском Заксобрании было рекомендовано освободить парламентария от должности заместителя председателя постоянного комитета по экономической политике и собственности.

6 января Денис Долженко опубликовал во «ВКонтакте» фотографию с пробежки из района Дубай Марина. В комментарии к снимку депутат написал, что катается на лыжах посредственно, а бегать в мороз не считает комфортным занятием. «Прислушался к рекомендациям синоптиков, утеплился», — написал он.

По словам депутата, он посетил Дубай во время своего официального отпуска и повез туда ребенка по рекомендации врачей.

Позднее Турчак заявил, что Долженко будет лишен партбилета из-за публикации, а также пояснил, что депутата исключат из партии в ближайшее время.

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Никита Абрамов
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