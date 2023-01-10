Отдохнувшего в Дубае депутата исключили из сторонников «Единой России»
Депутата заксобрания Вологодской области Дениса Долженко исключили из сторонников «Единой России». Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, чьи слова приводит пресс-служба «Единой России».
«Вологодский депутат Денис Долженко исключен из сторонников "Единой России". Фракции партии в заксобрании региона рекомендовано также исключить его из своего состава», — говорится в сообщении.
Уточняется, что решение президиума Генсовета партии было вынесено в связи с тем, что Долженко совершил действия, которые дискредитировали «Единую Россию». Кроме того, фракции «Единой России» в Вологодском Заксобрании было рекомендовано освободить парламентария от должности заместителя председателя постоянного комитета по экономической политике и собственности.
6 января Денис Долженко опубликовал во «ВКонтакте» фотографию с пробежки из района Дубай Марина. В комментарии к снимку депутат написал, что катается на лыжах посредственно, а бегать в мороз не считает комфортным занятием. «Прислушался к рекомендациям синоптиков, утеплился», — написал он.
По словам депутата, он посетил Дубай во время своего официального отпуска и повез туда ребенка по рекомендации врачей.
Позднее Турчак заявил, что Долженко будет лишен партбилета из-за публикации, а также пояснил, что депутата исключат из партии в ближайшее время.