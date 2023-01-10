Отдохнувшего в Дубае депутата исключили из сторонников «Единой России»

Отдохнувшего в Дубае депутата Долженко исключили из сторонников «Единой России»

Депутата заксобрания Вологодской области Дениса Долженко исключили из сторонников «Единой России». Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, чьи слова приводит пресс-служба «Единой России».

«Вологодский депутат Денис Долженко исключен из сторонников "Единой России". Фракции партии в заксобрании региона рекомендовано также исключить его из своего состава», — говорится в сообщении.

Уточняется, что решение президиума Генсовета партии было вынесено в связи с тем, что Долженко совершил действия, которые дискредитировали «Единую Россию». Кроме того, фракции «Единой России» в Вологодском Заксобрании было рекомендовано освободить парламентария от должности заместителя председателя постоянного комитета по экономической политике и собственности.

6 января Денис Долженко опубликовал во «ВКонтакте» фотографию с пробежки из района Дубай Марина. В комментарии к снимку депутат написал, что катается на лыжах посредственно, а бегать в мороз не считает комфортным занятием. «Прислушался к рекомендациям синоптиков, утеплился», — написал он.

По словам депутата, он посетил Дубай во время своего официального отпуска и повез туда ребенка по рекомендации врачей.

Позднее Турчак заявил, что Долженко будет лишен партбилета из-за публикации, а также пояснил, что депутата исключат из партии в ближайшее время.