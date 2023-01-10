Российский депутат отреагировал на исключения из партии за отдых в Дубае

Депутат Долженко отреагировал на угрозу лишения партбилета фразой «у меня нет партбилета»

Депутат Вологодской областной думы Денис Долженко заявил, что был в Дубае во время своего официального отпуска и повез туда ребенка по рекомендации врачей. Так он отреагировал на заявление секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака о намерении политической силы лишить депутата партийного билета. Заявление Долженко приводит «Газета.ru».

По словам Долженко, партбилета у него нет, так как он является беспартийным. Кроме того, он отметил, что делать поспешных выводов и эмоциональных заявлений относительно его отпуска не следует.

«Любое решение должно быть объективным и мотивированным, с аргументацией нарушенных норм, а не эмоциональным решением. Следующий момент, я беспартийный, партбилета у меня нет. Я нахожусь в официальном отпуске, взял его для того, чтобы ребенка вывезти по рекомендациям врачей к морю и показать специалистам», — заявил он.

6 января Денис Долженко опубликовал во «ВКонтакте» фотографию с пробежки из района Дубай Марина. В комментарии к снимку депутат написал, что катается на лыжах посредственно, а бегать в мороз не считает комфортным занятием. «Прислушался к рекомендациям синоптиков, утеплился», — написал он. Его пост вызвал возмущение у пользователей.