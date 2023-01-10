Выложившего фото с отдыха в Дубае российского депутата лишат партбилета

Турчак заявил, что вологодского депутата Долженко лишат партбилета за фото из Дубая

Депутат заксобрания Вологодской области Денис Долженко будет лишен партбилета, после того как выложил фото с отдыха в Дубае. Об этом сообщил в Telegram-канале заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Он пояснил, что это произойдет в ближайшее время. «За эти праздничные дни случилось несколько резонансных ситуаций, когда представители депутатского корпуса "Единой России" проявили себя неадекватно», написал Турчак.

Зампред Совфеда не стал отрицать, что увлечения должны присутствовать в жизни любого человека, однако, по его мнению, всему должно соответствовать «время и место».

Тем, кто «утратил связь с реальностью», на смену придут «такие, как наши ребята на фронте», и «такие, как те, кто им помогает в тылу», пояснил Турчак.

6 января Денис Долженко опубликовал во «ВКонтакте» фотографию с пробежки из района Дубай Марина. В комментарии к снимку депутат указал, что катается на лыжах посредственно, а бегать в мороз не считает комфортным занятием. «Прислушался к рекомендациям синоптиков, утеплился», — написал он. Его пост вызвал возмущение у пользователей.

Рассуждая о волне хейта в разговоре с «Московским комсомольцем», Долженко отметил, что не видит причин, по которым к нему могут быть применены какие-то меры, так как «запрета на посещение других стран нет, а значит нет нарушений закона о статусе депутата».

Ранее записавший видеопривет из Мексики курский депутат Максим Васильев ответил на критику Андрея Турчака.