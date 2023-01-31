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19:40, 31 января 2023Россия

Записавший привет из Мексики российский депутат попал на линию соприкосновения

Встретивший Новый год в Мексике экс-депутат Васильев явился на линию соприкосновения
Максим Васильев

Максим Васильев. Кадр: страница Максима Васильева во «ВКонтакте»

Экс-депутат Курской облдумы Максим Васильев, вынужденный покинуть пост после вызвавшего резонанс видеопривета, записанного им из Мексики, явился на линию соприкосновения. Это следует из видео, опубликованного самим Васильевым на его странице во «ВКонтакте».

На кадрах бывший депутат, одетый в рабочую куртку, камуфляжные штаны и берцы, знакомится с листовками, которые Вооруженные силы Украины разбрасывают над линией соприкосновения с дрона. В листовках содержатся призывы сложить оружие, в ответ на которые вызвавший возмущение общества проведенным в Мексике новогодним отпуском экс-депутат заявил о нежелании сдаваться.

В беседе с изданием «Коммерсантъ» Васильев заявил, что не намерен примазываться «к каким-то процессам» — имея в виду спецоперацию, так как он «в них живет».

Скандал вокруг курского депутата начал набирать обороты в декабре 2022 года. Тогда в сети был опубликован видеоролик, на котором Васильев на пляже пьет коктейли со словами: «Много денег. Много хорошего настроения. С Новым годом!» В появлении видео в сети он обвинил украинца.

Васильев извинился за свой поступок лишь после того, как подвергся критике со стороны зампреда Совета Федерации, секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака и губернатора Старовойта.

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Марк Леонов
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