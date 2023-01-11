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10:53, 11 января 2023Россия

Раскритикованный Турчаком российский депутат извинился за видеопривет из Мексики

Депутат Курской облдумы Васильев извинился за видеопривет из Мексики после критики Турчака
Максим Васильев

Максим Васильев. Фото: страница Максима Васильева во «ВКонтакте»

Депутат Курской областной думы Максим Васильев, видеопривет которого во время отдыха в Мексике распространился в соцсетях в конце декабря, извинился за свой поступок после того, как подвергся критике со стороны зампреда Совета Федерации, секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака и губернатора Курской области Романа Старовойта. Свой комментарий по ситуации российский депутат опубликовал во «ВКонтакте».

Васильев согласился с большей частью обрушившихся гневных комментариев в свой адрес. Вместе с тем он указал, что его поступок в том виде, в котором он был представлен, выглядит как неуместный.

Васильев подчеркнул, что это был «шуточный ролик для личного архива». Кроме того, курский депутат объявил, что намерен подать заявление в правоохранительные органы с целью разобраться, каким образом видео попало в сеть.

До этого Васильев пообещал лично пообщаться с Турчаком и Старовойтом из-за провокационного ролика.

7 января Турчак посоветовал депутату Курской облдумы сложить полномочия после видеопривета из Мексики. Пока жители Курской области подвергаются обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины, некоторые депутаты «позволяют себе "греть булки" на теплых заграничных курортах, попивая пивко», обратил внимание он.

Губернатор Курской области отметил, что не может применить к Васильеву «меры дисциплинарного воздействия» по партийной линии, поскольку тот избрался как независимый депутат. Курский глава напомнил, что жена Васильева — депутат от «Единой России».

В декабре прошлого года в сети появилось видео, на котором Васильев на пляже пьет коктейли со словами: «Много денег. Много хорошего настроения. С Новым годом!»

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Анна Щербакова
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