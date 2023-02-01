Записавший привет из Мексики российский депутат поедет в зону СВО

Записавший привет из Мексики депутат Васильев заявил, что поедет волонтером в зону СВО

Депутат Курской областной думы Максим Васильев, который оказался в центре скандала после публикации видеопривета из Мексики, отправится в зону специальной военной операции (СВО) волонтером. Об этом он сообщил РИА Новости.

Во вторник, 31 января, депутат в социальной сети опубликовал видеозапись с линии соприкосновения. На кадрах бывший депутат, одетый в рабочую куртку, камуфляжные штаны и берцы, знакомится с листовками, которые Вооруженные силы Украины разбрасывают над линией соприкосновения с дрона.

Комментируя свою публикацию, политик заявил, что видеозапись была снята во время его рабочей командировки. Васильев отказался уточнить, где конкретно он был.

«В зону СВО я отправляюсь на днях в качестве волонтера, на передовую, но без оружия в руках. И это было запланировано еще в прошлом году», — сказал Васильев.

Скандал вокруг курского депутата начал набирать обороты в декабре 2022 года. Тогда в сети был опубликован видеоролик, на котором Васильев на пляже пьет коктейли со словами: «Много денег. Много хорошего настроения. С Новым годом!» . Депутат извинился за свой поступок после того, как подвергся критике со стороны зампреда Совета Федерации, секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака и губернатора Курской области Романа Старовойта.

24 января Старовойт сообщил, что Васильев сложил с себя полномочия заместителя председателя постоянного комитета Курской облдумы по бюджету, налогам и экономическому развитию. При этом россиянин остался рядовым депутатом.

В январе также наказали заместителя министра спорта Ульяновской области Максима Соболева — он получил дисциплинарное взыскание за публикацию романтичных фото на заграничном пляже. Российский чиновник сделал на Шри-Ланке предложение своей девушке и решил поделиться этим событием в социальных сетях.

Впоследствии стало известно, что из-за скандалов, связанных с отпусками госслужащих на заграничных курортах, в регионах начали неофициально ограничивать чиновников и депутатов в праве на выезд за пределы России. По данным «Коммерсанта», во многих субъектах действует «настоятельная рекомендация» на этот счет.

При этом в Кремле заявляют, что никаких аппаратных ограничений по вопросу отдыха российских чиновников за границей нет. По мнению пресс-секретаря главы государства, вопрос отдыха чиновников за границей — этический, в этой ситуации каждый сам принимает решение.