Российского чиновника наказали за романтичное фото на заграничном пляже

Ульяновский чиновник получил дисциплинарное взыскание за фото на пляже Шри-Ланки

Заместитель министра спорта Ульяновской области Максим Соболев получил дисциплинарное взыскание за публикацию фото с отдыха за границей. Об этом сообщает местное издание 73online.

Российский чиновник отдыхал в Шри-Ланке на новогодних каникулах — там он сделал предложение своей девушке Марии Ерховой, которая является президентом федерации по пилонному спорту в Ульяновской области. Мужчина решил выложить романтичные фотографии с отпуска, сделанные на заграничном пляже, — их впоследствии заметили его коллеги и жители региона.

К решению наказать чиновника пришла комиссия по этике, которую возглавлял глава администрации губернатора Вячеслав Барынин. Соболеву сделали выговор с занесением в трудовую книжку, сказал Барынин, подчеркнув, что наказание замминистру вынесено, исходя из «масштаба нарушения этического поведения».

На поездку Соболева отреагировал и губернатор Ульяновской области Алексей Русских. 10 января на заседании штаба по комплексному развитию региона он обратился к министру спорта области Рамилю Егорову с просьбой разобраться в ситуации с его заместителем. Русских также попросил чиновников воздержаться от заграничных отпусков во время проведения спецоперации. «Мало того что вереницей туда ездят, так еще и выставляют фотографии в соцсетях», — посетовал тогда губернатор.

Ульяновская область — не единственная, где чиновникам рекомендовано не выезжать за рубеж. По данным «Коммерсанта», из-за ряда громких скандалов, связанных с отпусками госслужащих на заграничных курортах, в регионах начали неофициально ограничивать чиновников и депутатов в праве на выезд за пределы России. По данным издания, во многих субъектах действует «настоятельная рекомендация» на этот счет.

16 января губернатор Вологодской области Олег Кувшинников посоветовал региональным депутатам и чиновникам воздержаться от отдыха за границей. Кувшинников вспомнил случай с депутатом заксобрания Вологодской области Денисом Долженко, который в социальных сетях опубликовал фото с пробежки из Дубая. За это его исключили из «Единой России».

При этом в Кремле заявляют, что никаких аппаратных ограничений по вопросу отдыха российских чиновников за границей нет. По мнению пресс-секретаря главы государства, вопрос отдыха чиновников за границей — этический, в этой ситуации каждый сам принимает решение.