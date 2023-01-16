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15:42, 16 января 2023Россия

Вологодским чиновникам порекомендовали воздержаться от отдыха за границей

Вологодский губернатор Кувшинников посоветовал депутатам воздержаться от отдыха за рубежом

Фото: Алексей Седых / РИА Новости

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников посоветовал региональным депутатам и чиновникам воздержаться от отдыха за границей. Соответствующее заявление он сделал во время оперативного совещания и заседания областного правительства, трансляция которого доступна в официальной группе главы региона во «ВКонтакте».

Кувшинников подчеркнул, что на прошедшей неделе произошло резонансное событие — депутат заксобрания Вологодской области Денис Долженко опубликовал фотографию с пробежки из района Дубай Марина. Губернатор отметил, что провокационный снимок вызвал широкий резонанс среди россиян.

«В столь сложное для страны время проводить отпуск на люксовых курортах и сознательно публично размещать в социальных сетях такие провокационные фотографии считаю недопустимым. (...) Поэтому еще раз настоятельно рекомендую всем воздержаться от поездок в зарубежные страны и посвятить все свое рабочее время поддержке тех, кто в этом нуждается», — сказал Кувшинников.

6 января Денис Долженко опубликовал во «ВКонтакте» фотографию, на которой он запечатлен на пробежке в районе Дубай Марина. В комментарии к снимку депутат написал, что катается на лыжах посредственно, а бегать в мороз не считает комфортным занятием. «Прислушался к рекомендациям синоптиков, утеплился», — написал он.

По словам депутата, он посетил Дубай во время своего официального отпуска и повез туда ребенка по рекомендации врачей.

Позднее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Долженко исключили из партии. Он также уточнил, что фракции «Единой России» в Вологодском Заксобрании было рекомендовано освободить парламентария от должности заместителя председателя постоянного комитета по экономической политике и собственности.

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Никита Абрамов
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