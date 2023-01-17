Региональным чиновникам и депутатам неофициально запретили отдыхать за границей

«Ъ»: региональным чиновникам и депутатам неофициально запретили отдыхать за рубежом

В свете ряда громких скандалов, связанных с отпусками госслужащих на заграничных курортах, в регионах начали неофициально ограничивать чиновников и депутатов в праве на выезд за пределы России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Уточняется, что, поскольку региональные власти не могут официально «запретить» чиновникам отправляться на отдых в другие страны, они стали публиковать «настоятельные рекомендации», призывающие воздержаться от поездок за рубеж.

Ранее член комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Сергей Леонов заявил, что окончательно ограничить выезд за границу депутатам и чиновникам не получится. Он указал, что их работа подразумевает важные зарубежные поездки, в частности, наблюдение на выборах.