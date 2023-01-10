В Госдуме высказались о запрете выезда за границу для депутатов

Депутат Леонов назвал невозможным полный запрет выезда за границу для парламентариев

Окончательно ограничить выезд за границу депутатам и чиновникам нельзя, считает член комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Сергей Леонов. В беседе с «Лентой.ру» он высказался о перспективе запрета государственным служащим покидать пределы страны на фоне череды скандалов с депутатами региональных парламентов.

Работа чиновников и депутатов подразумевает важные зарубежные поездки, отметил Сергей Леонов.

«Если для чиновников и депутатов выезжать за границу нельзя, то как нельзя? На отдых или вообще нельзя? Но есть очень много разных миссий, связанных с зарубежными командировками, то же наблюдение на выборах, например, когда приглашают иностранных наблюдателей», — сказал член нижней палаты российского парламента.

Полностью запретить выезд чиновников и депутатов за рубеж невозможно Сергей Леонов депутат Госдумы

Отказ от поездок в другие страны негативно скажется на контактах России с иностранными партнерами, уверен Сергей Леонов. Если не проводить переговоры, межгосударственные отношения ослабнут, считает он. Рассматривая вопрос запрета выезда для депутатов и чиновников, нужно учитывать, о каких государствах идет речь, утверждает депутат.

Если уж эту инициативу будет кто-то продвигать, нужен перечень, куда нежелательно выезжать депутатам и чиновникам Сергей Леонов депутат Госдумы

«Есть агрессивные страны, их могут взять в заложники, например. С другой стороны, есть этический момент, когда чиновник может позволить себе выехать за границу, на широкую ногу там отдохнуть и сделать это достоянием общественности. Это и раньше раздражало людей, а сейчас тем более. Видеть сытые и довольные лица чиновников и депутатов не очень-то приятно, когда в стране не все хорошо», — заключил он.

В беседе с изданием «Подъем» депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что вопрос с поездками депутатов и чиновников за границу необходимо проработать. Его слова стали реакцией на опубликованные ранее фото депутата Вологодской областной думы Дениса Долженко с пробежки в Дубае. Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил лишить его партбилета. Сам депутат ответил на это, что у него нет такого документа, поскольку он беспартийный.

Такой же критике подвергся еще один региональный депутат. Члену Курского парламента Максиму Васильеву, записавшему видеопривет из Мексики, посоветовали сложить полномочия. «В то время, как жители приграничной Курской области подвергаются обстрелам, некоторые "народные избранники" позволяют себе "греть булки" на теплых заграничных курортах, попивая пивко», — отреагировал на запись Турчак.