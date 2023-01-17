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13:05, 17 января 2023Россия

В Кремле опровергли данные о запрете чиновникам выезжать для отдыха за границу

Песков заявил, что никаких аппаратных ограничений на отдых чиновников за границей нет
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Никаких аппаратных ограничений по вопросу отдыха российских чиновников за границей нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что из-за ряда громких скандалов, связанных с отпусками госслужащих на заграничных курортах, в регионах начали неофициально ограничивать чиновников и депутатов в праве на выезд за пределы России. По данным издания, во многих субъектах действует «настоятельная рекомендация» на этот счет.

«Нет, в данном случае здесь никаких, скажем так, аппаратных ограничений нет, это, скорее, этический вопрос, здесь каждый сам принимает решение. Разумеется, руководители в рамках вверенного коллектива могут с такими рекомендациями выступать, это совершенно нормально, тем более в нынешней ситуации», — отреагировал на данные журналистов пресс-секретарь президента Песков.

Последний резонансный случай произошел, когда депутат заксобрания Вологодской области Денис Долженко опубликовал фотографию с пробежки из Дубая. 6 января во «ВКонтакте» он, публикуя снимок, написал, что катается на лыжах посредственно, а бегать в мороз не считает комфортным занятием. «Прислушался к рекомендациям синоптиков, утеплился», — написал он. Впоследствии депутат объяснил, что во время своего официального отпуска и повез в Дубай ребенка по рекомендации врачей.

Впоследствии секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Долженко исключили из партии. Он также уточнил, что фракции «Единой России» в Вологодском Заксобрании было рекомендовано освободить парламентария от должности заместителя председателя постоянного комитета по экономической политике и собственности.

16 января губернатор Вологодской области Олег Кувшинников посоветовал региональным депутатам и чиновникам воздержаться от отдыха за границей. Выступая во время оперативного совещания и заседания областного правительства, он также вспомнил о случае с Долженко.

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Анастасия Шейкина
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