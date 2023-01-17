В Кремле опровергли данные о запрете чиновникам выезжать для отдыха за границу

Песков заявил, что никаких аппаратных ограничений на отдых чиновников за границей нет

Никаких аппаратных ограничений по вопросу отдыха российских чиновников за границей нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что из-за ряда громких скандалов, связанных с отпусками госслужащих на заграничных курортах, в регионах начали неофициально ограничивать чиновников и депутатов в праве на выезд за пределы России. По данным издания, во многих субъектах действует «настоятельная рекомендация» на этот счет.

«Нет, в данном случае здесь никаких, скажем так, аппаратных ограничений нет, это, скорее, этический вопрос, здесь каждый сам принимает решение. Разумеется, руководители в рамках вверенного коллектива могут с такими рекомендациями выступать, это совершенно нормально, тем более в нынешней ситуации», — отреагировал на данные журналистов пресс-секретарь президента Песков.

Последний резонансный случай произошел, когда депутат заксобрания Вологодской области Денис Долженко опубликовал фотографию с пробежки из Дубая. 6 января во «ВКонтакте» он, публикуя снимок, написал, что катается на лыжах посредственно, а бегать в мороз не считает комфортным занятием. «Прислушался к рекомендациям синоптиков, утеплился», — написал он. Впоследствии депутат объяснил, что во время своего официального отпуска и повез в Дубай ребенка по рекомендации врачей.

Впоследствии секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Долженко исключили из партии. Он также уточнил, что фракции «Единой России» в Вологодском Заксобрании было рекомендовано освободить парламентария от должности заместителя председателя постоянного комитета по экономической политике и собственности.

16 января губернатор Вологодской области Олег Кувшинников посоветовал региональным депутатам и чиновникам воздержаться от отдыха за границей. Выступая во время оперативного совещания и заседания областного правительства, он также вспомнил о случае с Долженко.