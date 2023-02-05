Записавший привет из Мексики российский депутат выложил видео с передовой

Депутат Курской областной думы Максим Васильев добрался до передовой СВО

Депутат Курской областной думы Максим Васильев, который оказался в центре скандала после публикации видеопривета из Мексики, выложил видео с передовой специальной военной операции (СВО). Кадры он разместил на своей странице «ВКонтакте».

«Ну вот я и добрался до передовой, после этого видео уже произошли ряд событий и переосмысление определенных моментов ..... Но об этом чуть позже!!!» — написал депутат.

Скандал вокруг курского депутата начал набирать обороты в декабре 2022 года. Тогда в сети был опубликован видеоролик, на котором Васильев на пляже пьет коктейли со словами: «Много денег. Много хорошего настроения. С Новым годом!» В появлении видео в сети он обвинил украинца.

Васильев извинился за свой поступок после того, как подвергся критике со стороны зампреда Совета Федерации, секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака и губернатора региона Романа Старовойта. В облдуме ему вынесли предупреждение. Впоследствии губернатор Курской области сообщил, что Максим Васильев сложил с себя полномочия заместителя председателя постоянного комитета Курской облдумы по бюджету, налогам и экономическому развитию.