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17:30, 5 февраля 2023Россия

Записавший привет из Мексики российский депутат выложил видео с передовой

Депутат Курской областной думы Максим Васильев добрался до передовой СВО

Депутат Курской областной думы Максим Васильев, который оказался в центре скандала после публикации видеопривета из Мексики, выложил видео с передовой специальной военной операции (СВО). Кадры он разместил на своей странице «ВКонтакте».

«Ну вот я и добрался до передовой, после этого видео уже произошли ряд событий и переосмысление определенных моментов ..... Но об этом чуть позже!!!» — написал депутат.

Скандал вокруг курского депутата начал набирать обороты в декабре 2022 года. Тогда в сети был опубликован видеоролик, на котором Васильев на пляже пьет коктейли со словами: «Много денег. Много хорошего настроения. С Новым годом!» В появлении видео в сети он обвинил украинца.

Васильев извинился за свой поступок после того, как подвергся критике со стороны зампреда Совета Федерации, секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака и губернатора региона Романа Старовойта. В облдуме ему вынесли предупреждение. Впоследствии губернатор Курской области сообщил, что Максим Васильев сложил с себя полномочия заместителя председателя постоянного комитета Курской облдумы по бюджету, налогам и экономическому развитию.

Зарина Дзагоева
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