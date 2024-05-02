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09:27, 2 мая 2024Силовые структуры

Двое россиян забили топором товарища и попали в СИЗО

Под Иркутском двое приятелей забили собутыльника топором до смерти

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Иркутской области задержали двух мужчин, забивших топором до смерти знакомого. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в ночь на 24 апреля трое товарищей выпивали в одном из домов города Тайшета. Они поссорились. Тогда двое подозреваемых несколько раз ударили топором по голове потерпевшего. Он не выжил. Приятели завернули тело в покрывало и перенесли на железнодорожные рельсы для инсценировки несчастного случая.

Следователи уже допросили задержанных и обыскали их дома. Сейчас они находятся в СИЗО. Возбуждено дело по пункту «ж» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Иркутской области суд приговорил к шести годам лишения свободы 47-летнюю женщину, расправившуюся с 53-летним знакомым.

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      Екатерина Кашурникова
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