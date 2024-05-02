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07:45, 2 мая 2024Силовые структуры

Россиянка расправилась со знакомым после ссоры и получила шесть лет колонии

Под Иркутском женщину приговорили к шести годам за убийство знакомого

Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Иркутской области суд приговорил к шести годам лишения свободы 47-летнюю женщину, расправившуюся с 53-летнемим знакомым. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянка признан виновной по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, в августе 2023 года осужденная выпивала с приятелем в одном из домов СНТ «Бабха» Слюдянского района. Они поссорились. Тогда женщина схватила нож и вонзила в грудь пострадавшего. Он не выжил. Чтобы скрыть следы преступления, россиянка через несколько дней вынесла потерпевшего во двор дома. Там его и нашли полицейские.

Ранее стало известно, что суд в Калининградской области вынес приговор в отношении 47-летнего местного жителя, который ударил ножом односельчанина во время ссоры и поджег его дом.

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      Екатерина Кашурникова
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