Замминистра российского региона арестовали вместе с бывшим депутатом

Суд арестовал замглавы минэнерго Свердловской области вместе с экс-депутатом

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына вместе с бывшим депутатом регионального заксобрания Павлом Мякишевым. Об этом сообщает РИА Новости.

Оба отправлены под стражу до 26 июня по уголовному делу о коррупции — Кислицыну вменяется получение взятки в особо крупном размере, а Мякишеву посредничество во взяточничестве.

Они вместе учились и окончили Уральский государственный технический университет. На момент задержания Мякишев занимал пост советника руководителя свердловского филиала энергетической компании.

О задержании Кислицына стало известно 1 мая. В свердловском минэнерго он курировал вопросы реализации госпрограммы развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности Свердловской области. Его назначили на должность замминистра в 2016 году.

