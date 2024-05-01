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20:36, 1 мая 2024Силовые структуры

Замминистра энергетики российского региона задержали по подозрению во взятке

Замминистра энергетики Свердловской области задержали по подозрению во взятке

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Свердловской области правоохранители задержали заместителя министра энергетики и ЖКХ региона Андрея Кислицына. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, замминистра подозревают во взятке. Суд уже отправил его под стражу. Собеседник Ura.ru также заявил, что вместе с Кислицыным был задержан человек «из крупной энергетической компании».

В ведомстве Кислицын отвечает за вопросы реализации госпрограммы развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности Свердловской области.

23 апреля на рабочем месте был задержан заместитель министра обороны России Тимур Иванов. Он проходит обвиняемым по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

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