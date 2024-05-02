Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:21, 2 мая 2024Путешествия

Россиянин внезапно почувствовал себя плохо на курорте Турции и не выжил

Sabah: 62-летний турист из России почувствовал себя плохо в Аланье и не выжил

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Российский турист, отдыхавший на популярном курорте Турции Аланья, внезапно почувствовал себя плохо и не выжил. Об этом пишет местное издание Sabah.

Уточняется, что 62-летний россиянин по имени Валдас Лабанаускас отдыхал с семьей в районе Тюрклер. Мужчина пожаловался на недомогание, и его жена сразу же позвонила в центр экстренной помощи. Приехавшая на место медицинская бригада доставила Лабанаускаса в больницу, но спасти его не удалось.

По данным источника, тело туриста доставили в морг Института судебной медицины Антальи для вскрытия. Жандармерия начала расследование инцидента.

Ранее еще один россиянин был найден бездыханным в отеле Аланьи. 61-летний Дмитрий Цыганов сидел на стуле в беседке неподвижно.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      Украинские дроны атаковали пять регионов России. Их целями стали объекты энергетики

      В России стали добывать больше газа

      Обнаружен лежащий в основе рака печени механизм

      Мостовой раскритиковал формат Кубка России

      Двое россиян забили топором товарища и попали в СИЗО

      Захарова предрекла возмездие за преступление в Доме профсоюзов в Одессе

      Замминистра российского региона арестовали вместе с бывшим депутатом

      В России депутат назвала безработных червями и предложила загонять их в лагеря

      Россиянин внезапно почувствовал себя плохо на курорте Турции и не выжил

      На Урале семью обвинили в избиении пятерых детей-сирот

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше