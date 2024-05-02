Россиянин внезапно почувствовал себя плохо на курорте Турции и не выжил

Sabah: 62-летний турист из России почувствовал себя плохо в Аланье и не выжил

Российский турист, отдыхавший на популярном курорте Турции Аланья, внезапно почувствовал себя плохо и не выжил. Об этом пишет местное издание Sabah.

Уточняется, что 62-летний россиянин по имени Валдас Лабанаускас отдыхал с семьей в районе Тюрклер. Мужчина пожаловался на недомогание, и его жена сразу же позвонила в центр экстренной помощи. Приехавшая на место медицинская бригада доставила Лабанаускаса в больницу, но спасти его не удалось.

По данным источника, тело туриста доставили в морг Института судебной медицины Антальи для вскрытия. Жандармерия начала расследование инцидента.

Ранее еще один россиянин был найден бездыханным в отеле Аланьи. 61-летний Дмитрий Цыганов сидел на стуле в беседке неподвижно.