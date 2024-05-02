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09:16, 2 мая 2024Россия

На Урале семью обвинили в избиении пятерых детей-сирот

Е1.ru: в Екатеринбурге семью обвинили в избиении приемных детей-сирот

Фото: Jess Zoerb / Unsplash

В Екатеринбурге семью обвинили в избиении пятерых приемных детей-сирот. Об этом стало известно Е1.ru.

Как выяснило уральское издание, пять сестер и братьев около трех лет проживают в приемной семье и до последнего времени говорили своей 20-летней старшей сестре, что у них все в порядке. Но недавно двое детей сбежали к девушке и объявили, что приемные родители над ними издевались. По словам их старшей сестры, опекуны запугали несовершеннолетних.

«Их били. Через несколько месяцев после приема детей в семью опекуны начали систематически их избивать. Дома стоят камеры, им запрещают брать еду из холодильника без разрешения, девочку против ее воли коротко постригли», — пояснила она.

Девушка обратилась в полицию и инспектору по делам несовершеннолетних. Ей пообещали незамедлительно изъять детей из семьи. Родственница подчеркнула, что сама не имеет возможности обеспечивать пятерых несовершеннолетних — она является выпускницей детского дома и стоит в очереди на квартиру.

Ранее сообщалось, что на Кубани родители запирали двоих детей в подвале, избивали и морили голодом.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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