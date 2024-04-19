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12:04, 19 апреля 2024Россия

Россияне год запирали детей в подвале, избивали шлангами и морили голодом

На Кубани родители запирали двоих детей в подвале, избивали и морили голодом

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

На Кубани супругов обвинили в систематических издевательствах над детьми на протяжении года — с марта 2023-го по март 2024 года. Об этом сообщила прокуратура Краснодарского края в Telegram.

Как рассказали в ведомстве, семья с тремя детьми в возрасте 2, 11 и 15 лет проживает в одном из хуторов Лабинского района. Правоохранители установили, что 32-летняя россиянка и ее 41-летний муж избивали двух старших несовершеннолетних детей кулаками, металлическими прутьями и шлангами. Помимо этого, их постоянно оскорбляли и унижали, а также морили голодом и запирали в подвале без отопления. Из-за этого старший ребенок, которые не является родным для мужчины, периодически убегал из дома.

В прокуратуре сообщили, что в отношении родителей возбудили уголовные дела по статьям об истязании несовершеннолетних и о неисполнении обязанностей по их воспитанию. В настоящее время пострадавшие дети изъяты из семьи, однако двухлетний ребенок остался с матерью. Их отец задержан и находится под стражей.

Ранее в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины, который приковывал 12-летнюю дочь цепью к батарее, избивал и морил голодом. Как стало известно, россиянин с ребенком проживали в комнате коммуналки.

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      Константин Лысяков
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